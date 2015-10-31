​Тяжелеет ссудный портфель

За счет собственных средств банк в текущем году профинансировал 670 предприятий МСБ. Источником финансирования для остальных 150 компаний послужили средства, выделенные в рамках госпрограмм через фонд «Даму». Казком получил от госфонда средства Азиатского банка развития в размере 22,7 млрд тенге.

Ранее, после завершения интеграции с БТА Банком, финансовой структуре была предоставлена долгосрочная ликвидность в размере 250 млрд тенге в рамках договора с Фондом проблемных кредитов.