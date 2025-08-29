Тысячи гектаров лесов в СКО оставались без охраны – выявлены серьезные нарушения

Закон и Порядок,Природа
75
Венера Баталова
корреспондент

4 должностных лица понесли дисциплинарную ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проверка природоохранной прокуратуры Северо-Казахстанской области выявила свыше 9 тысяч гектаров неучтенных лесных участков, не включенных в государственный лесной фонд и оставшихся без охраны. По итогам надзора инициированы меры по их легализации и восстановлению контроля, привлечены к ответственности должностные лица, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

В соответствии со статьей 51-1 Лесного кодекса, насаждения естественного происхождения на землях иных категорий подлежат включению в состав государственного лесного фонда. В нарушение указанной нормы Кодекса должностные лица Управления природных ресурсов акимата СКО не принимали предусмотренных мер, что выразилось в слабой координации с акимами районов при переводе земель и инвентаризации неучтенных лесных участков.

По требованию прокурора проведена инвентаризация, установившая свыше 9 тысяч гектаров земель, покрытых лесом, в Айыртауском, Есильском, Жамбылском, Кызылжарском, Мамлютском и Тимирязевском районах, не включенных в государственный лесной фонд и оставшихся без охраны.

По акту прокурорского надзора акиматом создана комиссия с участием всех заинтересованных органов, разработана Дорожная карта с установлением конкретных сроков и определением ответственных исполнителей за перевод выявленных участков в состав государственного лесного фонда.

В результате принятых комиссией мер осуществлен перевод 46,2 гектара земель, покрытых лесом, в состав государственного лесного фонда Кызылжарского лесного хозяйства, по остальным участкам работа продолжается.

4 должностных лица понесли дисциплинарную ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, заключили в Генпрокуратуре.

#нарушения #лес #учет #охрана

