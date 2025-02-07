У реки Талас решилась судьба народов Великой степи

Поворотный момент

В истории нашей страны произошло значимое и масштабное событие, которое повлекло изменение границ государств азиатского мира. Им стало вооруженное столкновение на казахской земле армий двух крупнейших на тот момент воинствующих империй.

С востока в Таласскую долину ринулись войска Поднебесной, стремившейся расширить свои владения за счет удачно сложившихся обстоятельств. Начав­шаяся после смерти Сулук-кагана борьба за власть в Тюргешском государстве была идеальным условием для быстрой победы. Узнав об этом, танские генералы воспользовались ситуацией и захватили столицу тюргешей Суяб. Взяв под свой контроль значительную часть прилегающей территории, завоеватели направились дальше.

В то же время с запада под знаменем Пророка с экспансией после завоевания стран Средней Азии сюда же двигались воины Арабского халифата. Некогда летописец Ибн аль-Асир сообщал, что, когда весть о царе Шаша (Ташкента), который подчинился царю Сина (Китая), достигла Абу Муслима Абд ар-Рахмана (наместника Аббасидов и одного из лидеров восстания, свергшего с престола Арабского халифата династию Омейядов), то он выслал на войну с Китаем своего аббасидского военачальника Зия­да ибн Салиха.

Но почему эта весть так взволновала Абу Муслима, что он решил начать войну? Объяснение старо как мир: Абу Муслим жаж­дал управлять восточной частью мусульманского мира в качестве независимого правителя. И ради этого подавлял любое противодействие, мешавшее его политике. Понятно, что он не мог терпеть превосходство царя Сина и подчинение ему правителя Шаша.

История Таласской битвы, также называемой Атлахской, сохранилась в трудах средневековых авторов – это сочинение «Китаб бад ал-халк ва-т-тарих» ал-Мутаххара ибн Тахира ал-Макдиси, которое он написал в 966 году, и «ал-Камил фи-т-тарих» Ибн аль-Асира. Из исторических источников мы знаем, что Абу Муслим Абд ар-Рахман был представителем Аббасидов, которые за несколько лет до Таласской битвы, в 749 году, пришли к власти, когда в результате государственного переворота свергли династию Омейядов.

– В истории Центральной Азии в VIII–VII веках тюркские племена воевали между собой, из-за чего могущественные некогда государства ослабли. Именно тогда правящая в Китае династия Тан, воспользовавшись ситуацией, захватила некоторые регионы Жетысу и стала угрожать полным завоеванием долины и прилегающих к ней земель, – рассказывает руководитель Дирекции по охране и восстановлению историко-культурных памятников, археолог и краевед Сауран Калиев.

В 751 году интересы двух великих держав столкнулись на казахской земле под небольшим городом Атлах, расположенным на берегу реки Талас. Сражение было неизбежным, ведь каждая сторона желала одного и того же – абсолютного господства на этой территорией. В тот период Атлах принадлежал тюргешам и переживал не самые лучшие времена, ведь внутренние противоречия в каганате практически разрушили государство, разделив на две противоборствующие силы.

Место, где, возможно, состоялось знаменитое сражение

Зная об этом, сын бывшего генерала царства Когурё Гао Сянь-чжи, возглавивший многочисленную китайскую армию, подошел к реке Талас. В свою очередь Зияд ибн Салих привел с собой тысячи арабских воинов. К моменту сражения, по некоторым источникам, с обеих сторон собралось по 100 тыс. человек, которые встали в свои традиционные боевые порядки.

В книге «Великие битвы кочевников» за авторством группы составителей приводится описание того, как перед сражением арабы, которые издавна славились воинственностью, расположили свои войска. В первую очередь надо отметить, что их боевой порядок был расчленен по фронту и в глубину, что давало свободу для совершения маневров. Примечательно, что каждая из трех линий, выстраивавшаяся в пять шеренг, имела аллегорическое название, связанное с промежутком времени суток. К примеру, первая линия, состоявшая из рассыпного строя всадников, носила имя «Утро псового лая». Это была самая мобильная часть армии, роль которой заключалась в том, чтобы завязать бой, расстроить и надломить строй врага, а при значительном сближении с противником постепенно отойти к главным силам на второй и третьей линиях, державших оборону. Вторая линия называлась «Днем помощи», а третья – «Вечером потрясения». Последние две являлись главными силами арабской армии, которые состоя­ли из кавалерийских колонн или фаланг пехоты, выстраивавшихся в шахматном порядке. В последнюю линию, служившую общим резервом, входили отборные дружины, которые охраняли главное знамя. Резерв вступал в бой лишь при крайней необходимости. Войска отличались высокой маневренностью и быст­рой перегруппировкой.

Китайцы построили свои войс­ка, состоявшие из всадников и пехоты, ромбом, повернутым к врагу тупым углом. Фигура состояла из пяти блоков в виде крестов, а каждый крест – из пяти отрядов, выстроившихся прямоугольниками.

В свою очередь роды карлуков, нанятые китайцами, заняли выжидательную позицию и не вмешивались в конфликт до определенного момента. Как ­утверждает Сауран Калиев, именно они сыграли ключевую роль в исходе битвы.

Согласно письменным источникам, противостояние длилось целых пять дней. Воюющие не жалели своих сил и жизней ради достижения победы, словно понимая огромное историческое значение происходившего. Обе стороны понесли огромные потери, но никто не хотел уступать. В самый разгар битвы карлуки, позабыв о внутренних противоречиях с тюргешами и другими родами, вступили в бой против древнего врага степняков – китайцев, ударив во фланг танской армии. Это привело к разгрому армии Поднебесной и победе объе­диненных арабо-тюркских войск.

– Поражение китайцев вызвала измена наемников. Карлуки напали на прежних союзников с фланга, пока Аббасиды атаковали с фронта. Китайцы не смог­ли удержать позиции и были разгромлены. Командующему войсками Гао Сянь-чжи удалось спастись, – отмечает краевед ­Искандербек Торбеков.

В разных источниках приводятся разные данные о потерях. Но если верить арабскому историку Ибл аль-Асиру, который первым написал о битве, то под городом Атлах было убито более 50 тыс. воинов китайской армии и 20 тыс. взято в плен. А сколько погибло со стороны арабов, согдийцев и союзных им армий тюргешей и карлуков? Этот факт остается потерянным в толще веков. Но, по-видимому, тоже немало, ведь их силы были практически равны. Что касается захваченных воинов из Поднебесной, то, как отметил известный отечественный археолог Карл Байпаков в своей книге «Древние города ­Казахстана», после сражения большинство из них было отправлено в Самарканд, где какое-то время они занимались изготовлением бумаги, оружия и инструментов. А затем оттуда их направили в Византию. Уцелевшие китайцы вместе со своим полководцем бежали на родину.

– По иронии судьбы генерал Гао Сянь-чжи, несмотря на то что потерпел поражение, остался жив и не был наказан. Мало того, он продолжил службу при дворе и участвовал в других войнах, а вот от победителя Атлахской битвы Зияда ибн Салиха, наоборот, удача отвернулась. Несмотря на прежние заслуги и победу на реке Талас, его, как политически неблагонадежного, вскоре казнил свой же правитель, – отметил Искандербек Торбеков.

Известно, что исход Таласской битвы сыграл важнейшую роль в образовании на этих землях нового государства карлуков, а также в дальнейшем развитии торговли, культуры, науки, религии и других сфер деятельности.

– После сокрушительного поражения династии Тан вторжение китайских войск в этот край прекратилось на многие столетия. Вместе с тем завершилось и продвижение завоевательных походов арабских войск на восток. Кроме того, началась активная исламизация казахской степи, и пришли арабская письменность и культура, благодаря чему тюркские народы открыли новую главу своей истории развития, – подытожил Искандербек Торбеков.

Таласская битва и восточная политика Абу Муслима вошли в историю как решающий фактор в исламизации политической элиты Центральной Азии. По мнению Саурана Калиева, победа арабов оказала сильное воздействие на распространение мусульманской культуры в первую очередь среди городского населения. Это было событие политического характера, которое повлияло на расстановку сил в мире и дальнейшее развитие человеческой цивилизации в целом.

– Письменные источники свидетельствуют об увеличении числа городов в нашем регионе во времена Арабского халифата, – сказал Сауран Калиев. – Так, согласно историческим данным, в предгорной полосе Таласского Алатау появились города Джумушлагу и Манкент, на Средней Арыси сформировался округ Кенджида с центром в Усбаникете, в Отрарском оазисе – города Кедер, Весидж и Бурук, в округе Шавгар – Ясы, Шагильджан, Карнак, Карачук, Сауран, в низовьях Сырдарьи – Сыгнак, Дженд, Асанас, Барчкент, на северных склонах Каратау – Баладж и Берукет.

Место притяжения

Таласская битва является значимым событием в мировой истории, решившим судьбу многих народов, проживавших в ту далекую эпоху на землях речной долины, поэтому все, что с ней связано, вызывает огромный интерес в научных кругах, а также у любителей исторического туризма.

Жамбылские ученые при поддержке руководства области в прошлом году провели некоторые научные работы в предполагаемом районе боевых действий 751 года. В зоне внимания оказалась территория городища Бесагаш, датированного VI–XII веками. Средневековое поселение расположено в нынешнем Жамбылском районе, неподалеку от одноименного современного села, практически рядом с границей с Кыргызстаном и отождествляется некоторыми археологами с городищем Атлах. Некогда оно находилось на одной из ветвей Великого шелкового пути и было важно для местного населения. Город закрывал в древности подходы к Таразу со стороны Таласского хребта. Для современных же ученых полис имеет большую значимость, поскольку здесь происходило взаимопроникновение культур разных народов.

– Надо сказать, что поблизости расположено несколько средневековых городов. Мы знаем, что жизнь в них ограничена VI–IX веками. Некоторые из этих поселений прекратили свое существование именно после разрушительного сражения арабов с китайцами. То есть выжившие местные жители постепенно мигрировали в крупные города, такие как Тараз, – отметил Сауран Калиев.

В своем «Отчете о поездке в Среднюю Азию» историк и востоковед Василий Бартольд писал, что Атлах был большим городом с крепостными стенами, который по своей величине приближался к столице. Он сравнивал его размеры с Таразом или Исфиджабом (Испиджабом). Отмечено также, что большую часть города составляли сады. В сельских окрестностях занимались виноградарством. Внут­ри города находилась соборная мечеть, а в предместьях – базары.

Как отметил Сауран Калиев, археологические работы, начатые у городища, позволят уточнить локацию сражения. Для более полного изучения исторических процессов, происходивших в этой местности и на прилегающих территориях, требуется проведение более тщательной исследовательской работы, вплоть до крупномасштабных археологических изысканий, в ходе которых необходимо изучить населенный пункт Бесагаш, провести разведочные работы по установлению количест­ва памятников, расположенных на его территории, и определить их взаимосвязь друг с другом. Предполагается, что будет найдено точное место исторического города, где произошла Атлахская битва, ученые смогут определить пограничную территорию города и установят охранную зону. Плюс ко всему они намерены исследовать то, как взаимодействовали города и поселения, лежащие на Великом шелковом пути, а также проследить пути распространения товаров и технологий, культур и религий.

– Планируется, что в апреле нынешнего года мы продолжим работу на территории села Бесагаш. Теперь будут проведены более детальные и полноценные разведочные исследования. Для этого определен земельный учас­ток площадью 400 гектаров в районе населенного пункта, пограничной зоны Кыргызстана и западной части таможенного поста «Айша-биби», – сообщил Сауран Калиев.

По результатам археологической разведки местности планируется получить ценные данные, относящиеся к знаменитому сражению. С помощью этих сведений ученые смогут определить точную территорию, где произошло столкновение двух армий. При раскопках им важно обнаружить культурные слои того периода.

Все обнаруженные артефакты, сделанные из металла, кости, керамики или камня, будут тщательно изучены в лаборатории международного уровня. Впоследствии они пополнят фонды областного историко-краеведческого музея. На сегодняшний день уже установлены связи с научно-исследовательской лабораторией в Японии. Такие же контакты налаживаются с экспертами в Литве и Германии. Так что заключения по всем находкам предполагается получать от них. Кроме того, планируется работа с аналогичными отечественными учреждениями международного уровня. К примеру, в их числе лаборатории Института археологии им. А. Маргулана и Казахско-турецкого университета им. аль-Фараби.

В настоящее время в архивах и лабораториях Китая и арабских стран идет сбор данных из письменных источников, относящихся к этому событию.

Следует отметить, что с начала декабря прошлого года сотрудники областной Дирекции по охране и восстановлению историко-культурных памятников проводили свои изыскательские работы. Ими составлена спутниковая карта местности, найдено и изъято несколько предметов из керамики. Как отметил Сауран Калиев, ранее в этих местах исследования ни разу не проводились, поэтому ученые ожидают получить многообе­щающий результат.

– Нас также заинтересовало именно это место, поскольку уже не раз жители села Бесагаш во время сельскохозяйственных работ находили здесь большое количест­во наконечников стрел и копий, а также предметов из керамики. Периодически на поверхности земли находят вещественные доказательства того, что тут произошло какое-то историческое событие, которое еще не установлено учеными. Если в результате этих исследований будет доказано, что это именно то место, которое мы искали, то здесь установят мемориальный исторический комплекс, – отметил Сауран Калиев.

Предполагается, что в будущем туристы смогут увидеть на этом месте горельефы с изображением картины сражения. Плюс к этому у местных властей есть планы установить большой тематический памятник.

И это еще не все. Предполагается, что вскоре это место станет музеем под открытым небом. Если в ходе запланированных на весну археологических раскопок будут обнаружены уникальные объекты, то в дальнейшем проведут реставрационные работы.

Сауран Калиев уверен: регион сможет привлечь еще больше туристов.

– В скором будущем гости, в том числе зарубежные, интересующиеся историей, смогут посетить место, где произошло одно из крупнейших сражений того времени. Атлах может стать одним из уникальных объектов для турис­тических маршрутов, – сказал он.

Как отметил его коллега Искандербек Торбеков, немало турис­тов из Китая, Японии и Кореи, посещая наши края, постоянно интересуются этим грандиозным сражением.