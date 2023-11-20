Naiza 55: у Жалгаса Жумагулова сменился соперник по бою

Спорт
155

Турнир Naiza 55 пройдет 6 декабря в Астане

Фото: fight.ru

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов узнал имя нового соперника по турниру Naiza 55, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Первоначально, экс-участник UFC в рамках этого ивента должен был подраться с бразильцем Яго Рибейро. Однако, его соперник сделал операцию на глаз. Замену ему нашли в лице японца Масато Накамуры, пояснили в пресс-службе казахстанской лиги.

Накамура значительную часть своих боев провел в одной из ведущих лиг Японии DEEP. В 2023 году идет на серии из трех побед, две из которых были добыты досрочно.

Напомним, Жумагулов провел в UFC семь боев, в которых одержал одну победу при шести поражениях. Контракт с казахстанцем продлен не был.

Naiza 55 пройдет 6 декабря в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

#бой #соперник #Жумагулов #Naiza

Популярное

Все
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
В Атырау впервые провели открытое первенство по кокпару
Осталось дать последний бой
Спецоперация прошла в трех регионах РК – задержана группа вымогателей (видео)
Три домашние победы
В Таразе участковый инспектор полиции спас из пожара ребенка
Хотели гранты и квартиры
Одни воруют, другие глаза закрывают?
Участковый перешел границы
В сердце ядерного реактора
Свыше 1 300 км железных дорог построят в Казахстане в ближайшие годы
И снова финпирамида
Расплата за ставки
«Посторонним» вход воспрещен
Где родился, там и пригодился
Замкнутый круг
Почему тепло подорожало
Аист работает, не опуская крыльев
Успеха без развития не бывает
Социальные расходы – инвестиции в развитие нации
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Есть 12-я лицензия!
На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО
Мечты Ильдара и Ильнара
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
Что они там курят?
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Арестован директор "Гастро-центра" по делу об убийстве жены Бишимбаева
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Даулет Турлыханов защищал честь нации
В прокат вышел экшен-фильм «Burkit – отряд специального назначения»
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

Маржикпаев обратился к сборной Казахстана перед матчем со С…
Объявлены итоги VI летней спартакиады по боксу
УЕФА представил расклад отбора на Евро-2024
Казахстанец завоевал золото юниорского ЧМ по тяжелой атлети…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]