Naiza 55: у Жалгаса Жумагулова сменился соперник по бою

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Казахстанский боец Жалгас Жумагулов узнал имя нового соперника по турниру Naiza 55, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Первоначально, экс-участник UFC в рамках этого ивента должен был подраться с бразильцем Яго Рибейро. Однако, его соперник сделал операцию на глаз. Замену ему нашли в лице японца Масато Накамуры, пояснили в пресс-службе казахстанской лиги.

Накамура значительную часть своих боев провел в одной из ведущих лиг Японии DEEP. В 2023 году идет на серии из трех побед, две из которых были добыты досрочно.

Напомним, Жумагулов провел в UFC семь боев, в которых одержал одну победу при шести поражениях. Контракт с казахстанцем продлен не был.

Naiza 55 пройдет 6 декабря в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.