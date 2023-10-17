Уборку снега из будущего оплатил акимат в Павлодарской области

Акимат в Павлодарской области заплатил за уборку предстоящего снега, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента агентства РК по противодействию коррупции по региону
Необоснованное расходование бюджетных денег акиматом Кундыкольского сельского округа Баянаульского района выявили волонтеры антикоррупционной службы Павлодарской области при мониторинге портала госзакупок.
«10 февраля 2023 года акимат способом из одного источника заключил с поставщиком договор на 1 млн тенге на уборку снега на внутрипоселковых и подъездных автодорогах села Кундыколь Кундыкольского сельского округа, сел Егиндыбулак и Биржанколь Баянаульского района.
По договору срок работ – январь, февраль, март, ноябрь, декабрь 2023 года. Однако акимат посчитал, что поставщик уже полностью выполнил свои договорные обязательства и еще в марте подписал акты выполненных работ на всю сумму договора. Возникает вопрос, кем и на какие деньги планируется убирать снег в ноябре-декабре текущего года», – обратили внимание волонтеры.
В Антикоре констатировали, что налицо нарушение принципа обоснованности, регламентированного подпунктом 9 статьи 4 Бюджетного кодекса РК.
Теперь антикоррупционной службе предстоит разобраться в законности действий акимата.