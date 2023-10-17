Уборку снега из будущего оплатил акимат в Павлодарской области

Акимат в Павлодарской области заплатил за уборку предстоящего снега, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента агентства РК по противодействию коррупции по региону

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Необоснованное расходование бюджетных денег акиматом Кундыкольского сельского округа Баянаульского района выявили волонтеры антикоррупционной службы Павлодарской области при мониторинге портала госзакупок.

«10 февраля 2023 года акимат способом из одного источника заключил с поставщиком договор на 1 млн тенге на уборку снега на внутрипоселковых и подъездных автодорогах села Кундыколь Кундыкольского сельского округа, сел Егиндыбулак и Биржанколь Баянаульского района.

По договору срок работ – январь, февраль, март, ноябрь, декабрь 2023 года. Однако акимат посчитал, что поставщик уже полностью выполнил свои договорные обязательства и еще в марте подписал акты выполненных работ на всю сумму договора. Возникает вопрос, кем и на какие деньги планируется убирать снег в ноябре-декабре текущего года», – обратили внимание волонтеры.

В Антикоре констатировали, что налицо нарушение принципа обоснованности, регламентированного подпунктом 9 статьи 4 Бюджетного кодекса РК.

Теперь антикоррупционной службе предстоит разобраться в законности действий акимата.