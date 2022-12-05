Учащихся первой смены перевели на онлайн-обучение в Астане 6 декабря

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Управление образования Астаны сообщило о решении провести занятия онлайн для первой смены 6 декабря, передает Kazpravda.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 6 декабря учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курсов колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в распространенной информации.

Ранее в связи с морозами было принято решение о переводе на дистанционный формат учащихся во вторую смену.