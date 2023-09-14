Участников массовой драки со стрельбой ищет полиция Астаны

Происшествия
128
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В отдел полиции доставили 17 участников инцидента, остальных ищут.

Фото: polisia.kz

Полицейские Астаны задержали участников групповой драки. Конфликт произошел в одном из ночных клубов столицы между охранником и посетителем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщается, позднее, на канал 102 поступил звонок, что на Карагандинской трассе вдоль дороги происходит групповая драка. Прибывшие сотрудники полиции доставили в отдел полиции 17 участников инцидента.

Следствие установило, что в драке принимали участие охранники ночного клуба и посетители. Во время потасовки один из участников использовал огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов.

В ходе следственных мероприятий полицейские изъяли гладкоствольное ружье. Виновных водворили в изолятор временного содержания ДП Астаны.

Продолжается поиск остальных участников инцидента. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК, добавили в полиции.

 

#полиция #поиск #стрельба #драка #участники

Популярное

Все
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
Всадницы возвращаются домой
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Найти свою игру
Проблема достигла дна
«Городские» фермеры
Владельцам теплиц частично возместят расходы на топливо
Трансформация и адаптация СВМДА
С начала года мошенники «нагрели» восточноказахстанцев на 770 миллионов тенге
Нужно потрудиться, чтоб воды напиться
Парламент ратифицировал Соглашение об обеспечении войск ОДКБ
"Помогаек", промышлявших в автоЦОНах, осудили в Таразе
Когда волк не помощник
Как нам "возвысить Степь..."
3-летний ребенок погиб после падения в септик во дворе детсада в Алматинской области
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
Экс-чиновнику из акимата ВКО вынесли приговор по тяжкому преступлению 7-летней давности
Муфтий Узбекистана раскритиковал излишества в религии
Запасы на зиму
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Директор ограбил собственную микрофинансовую организацию в Таразе
Родом из Кокуя
Полиция и КНБ объединились для уничтожения 5-километровых зарослей конопли в ВКО
Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
Молочная компания ценами навлекла на себя крупный штраф в Жетысу
К пожизненному лишению свободы вчера приговорил суд убийцу пятилетней девочки
Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open
В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу
Взгляд, жест, пируэт
Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось
Премьер-министр РК встретился с руководством Кашаганского консорциума
Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло в Марокко
С начала текущего года в Алматинском зоопарке появилось почти сто детенышей редких животных
Папа может все что угодно
Онлайн-уроки для малокомплектных школ апробируют в Казахстане
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

Читайте также

Школьника-закладчика задержали с поличным в Уральске
За попытку дать взятку чиновнику задержан житель Актюбинско…
3-летний ребенок погиб после падения в септик во дворе детс…
Сдать незаконный арсенал!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]