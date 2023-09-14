Участников массовой драки со стрельбой ищет полиция Астаны

Фото: polisia.kz

Полицейские Астаны задержали участников групповой драки. Конфликт произошел в одном из ночных клубов столицы между охранником и посетителем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщается, позднее, на канал 102 поступил звонок, что на Карагандинской трассе вдоль дороги происходит групповая драка. Прибывшие сотрудники полиции доставили в отдел полиции 17 участников инцидента.

Следствие установило, что в драке принимали участие охранники ночного клуба и посетители. Во время потасовки один из участников использовал огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов.

В ходе следственных мероприятий полицейские изъяли гладкоствольное ружье. Виновных водворили в изолятор временного содержания ДП Астаны.

Продолжается поиск остальных участников инцидента. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК, добавили в полиции.