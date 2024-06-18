Двадцать членов ОПГ доставили в полицию

Установлено, что члены группировки связаны с активными участниками «январских событий»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники МВД совместно с КНБ при координации Генпрокуратуры провели оперативно-розыскные мероприятия по задержанию участников преступной группы в городах Алматы, Шымкент и в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Задержанные подозреваются в совершении тяжких преступлений, в том числе вымогательстве у предпринимателей.

Также было установлено, что члены группировки связаны с активными участниками «январских событий».

«В полицию доставили 20 фигурантов. Проведено более 40 обысков, изъято огнестрельное и травматическое оружие, наркотики и боеприпасы. Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса», – детализировали в правоохранительных органах.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в полиции.