Участников транснациональной ОПГ осудили в Казахстане

Наркодельцов приговорили к длительным срокам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ

Фото: пресс-служба КНБ

Как уточняется, 12 июня вступил в силу приговор, вынесенный специализированным межрайонным судом по уголовным делам Кызылординской области, в отношении гражданина Казахстана и двух иностранцев.

Они приговорены к длительным срокам лишения свободы за создание транснациональной организованной преступной группы, контрабанду и сбыт наркотиков.

В ходе следствия и суда было доказано, что граждане являются членами транснациональной преступной группировки, которая пыталась организовать контрабанду и сбыт тяжелых наркотиков на территории Казахстана.

«Участники группировки были задержаны оперативниками КНБ в августе 2023 года при координации органов прокуратуры и во взаимодействии с компетентными органами. При обысках у них было изъято свыше 1 кг героина, 2 кг опия, а также 4 единицы огнестрельного оружия и боеприпасы», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Также в пресс-службе добавили, что мероприятия по противодействию международному наркобизнесу продолжаются.