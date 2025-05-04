Участок проспекта Абылай хана перекроют на ремонт в Астане

Транспорт
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Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту по пр. Абылай хана на участке от ул. Манаса до пр. Б. Момышулы, передает официальный сайт акимата Астаны.

В связи с этим с 3 по 9 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет осуществлено по одной из сторон в одном направлении поэтапно.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

#Астана #дороги #ремонт

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