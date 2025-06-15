На время ремонта движение было ограничено и организовано по временной схеме, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры завершило работы по среднему ремонту на проспекте Туран на участке от улицы Сарайшык до улицы Сыганак, сообщает официальный сайт акимата города Астаны.

С 15 июня 2025 года движение автотранспорта на данном участке полностью восстановлено в обоих направлениях.

Напомним, работы поэтапно проводились с 10 по 15 июня. На время ремонта движение было ограничено и организовано по временной схеме: сначала в направлении из аэропорта в город, затем — в обратную сторону.

Ранее, в рамках комплексного обновления дорожной инфраструктуры, в 2023 году ремонт проводился на участке от моста Тулпар до улицы Сарайшык, а в 2024 году — от улицы Керей Жанибек хандар до кольца Жулдыз.