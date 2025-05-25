Участок Северной объездной дороги закроют на ремонт в Астане

Транспорт
5

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту Северной объездной на участке от ул. 191 до шоссе Ондирис, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В связи с этим с 26 мая по 10 июня текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

#Астана #дороги #ремонт

Популярное

Все
Токаев направил телеграмму поздравления королю Иордании
Какие регионы показывают наибольший рост в экономике
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Фан-встреча с Димашем состоится в Лондоне
Создана Специальная экономическая зона «Актобе»
Тайны городского парка
Жамбылский областной драмтеатр испытывает ряд трудностей
В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади
Правительству США предоставят в аренду землю в Алматы – подписан закон
В СКО аграрии вышли в поля и задают темп посевной кампании
Истоки тюркской письменности
Похолодание прогнозируют в Казахстане
Глава государства посетит Венгрию
Казахстанцы могут проверить статус верификации своих телефонов по IMEI
Новые правила регистрации мобильных телефонов
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Распоряжения Главы государства о назначении

Читайте также

Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Минтранспорта планирует вводить платность дорог на дополнит…
Дополнительные поезда будут курсировать летом до Балхашской…
Свыше 11 млрд тенге составил ущерб от незаконной регистраци…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]