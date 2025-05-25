Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту Северной объездной на участке от ул. 191 до шоссе Ондирис, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В связи с этим с 26 мая по 10 июня текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.