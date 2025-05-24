Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начинает работы по среднему ремонту шоссе Алаш на участке от ул. 191 до ул. 69, передает официальный сайт акимата Астаны.

В связи с этим с 25 по 29 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.