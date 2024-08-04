Участок шоссе Каркаралы частично перекроют в Астане

Фото: акимат Астаны

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит ремонтные работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по шоссе Каркаралы на участке от кольца “Жулдыз” до транспортной развязки, передает официальный сайт акимата Астаны.

В этой связи с 4 по 7 августа текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт.

При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.