Участок шоссе Каркаралы частично перекроют в Астане
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Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, передает Kazpravda.kz
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит ремонтные работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по шоссе Каркаралы на участке от кольца “Жулдыз” до транспортной развязки, передает официальный сайт акимата Астаны.
В этой связи с 4 по 7 августа текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт.
При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.