Участок шоссе Каркаралы частично перекроют в Астане

Столица
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Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит ремонтные работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по шоссе Каркаралы на участке от кольца “Жулдыз” до транспортной развязки, передает официальный сайт акимата Астаны.

В этой связи с 4 по 7 августа текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт.

При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

#Астана #дороги #ремонт

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