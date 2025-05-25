Фото: акимат Астаны

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры продолжает работы по среднему ремонту шоссе Коргалжын на участке от пр. Туран до ул. Ч. Айтматова, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В связи с этим с 25 по 30 мая будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.