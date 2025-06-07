Участок улицы Алматы закрыли на ремонт в Астане
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Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты, передает Kazpravda.kz
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту по улице Алматы на участке от ул. Сауран до пр. Кабанбай батыра, передает официальный сайт акимата Астаны.
В связи с этим с 7 по 10 июня текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.
Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.