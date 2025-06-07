Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия по ул. Домалак ана на участке от шоссе Коргалжын до ул. К. Мухамедханова, передает официальный сайт акимата Астаны.

В связи с этим с 7 по 8 июня текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.