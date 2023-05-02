Участок улицы Кордай перекроют на неделю в Астане

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Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начинает ремонт дорожного полотна по улице Кордай. Работы ведутся при согласовании с Управлением административной полиции ДП Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.

"В связи с проведением среднего ремонта со 2 по по 8 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Кордай на участке от проспекта Б. Момышулы до улицы Балкантау", - проинформировали в городской администрации.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут в целях избежания заторовых ситуаций на дорогах.

Измененную схему движения городского общественного транспорта можно посмотреть на официальной странице ТОО "CTS" в Instаgram, добавили в акимате.