Фото: акимат Астаны

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны информирует жителей и гостей города о проведении работ по врезке сетей ливневой канализации по ул. Е. Серкебаева на подходе к ул. Ш. Косшыгулулы. В связи с этим, с 06:00 до 23:00 часов 2 августа текущего года движение на данном участке будет частично перекрыто, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Рекомендуем водителям и пешеходам заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.