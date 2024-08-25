Участок улицы Сыганак в столице частично перекрыт

Фото: акимат Астаны

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна по левой стороне улицы Сыганак на участке от улицы Айтматова до проспекта Туран, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В этой связи с 24 по 26 августа текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет организовано по правой стороне.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.