Фото: акимат Астаны

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщает о продолжении работ по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Сыганак на участке от моста Арыс до ул. Туркестан. Вместе с тем работы будут проводиться и по мосту Арыс, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В связи с этим с 3 по 25 августа текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.