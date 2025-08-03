Участок улицы Сыганак временно закрыли на ремонт в Астане

Столица
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Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщает о продолжении работ по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Сыганак на участке от моста Арыс до ул. Туркестан. Вместе с тем работы будут проводиться и по мосту Арыс, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В связи с этим с 3 по 25 августа текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.

#Астана #дороги #ремонт

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