Участок улицы Толе би откроется с 1 сентября

Данный участок улицы позволит улучшить транспортную доступность и обеспечить удобство для жителей и гостей города, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщает о завершении очередного этапа в рамках реализации проекта «Строительство улицы 306 от Сарайшык до Сыганак», передает официальный сайт столичного акимата.

Проведены работы по строительству ул. Толе би от улицы ЕК-32 до улицы Сыганак. Движение автотранспортных средств на данном участке будет обеспечено с 1 сентября.

Данный участок улицы позволит улучшить транспортную доступность и обеспечить удобство для жителей и гостей города.