Спрос и предложение

Пока школьники досматривают свои сны, в столовой ОШ № 19 города Костаная кипит работа. С пяти утра здесь, словно фея, над огромными кастрюлями «колдует» Ольга Иващук. Перед ней стоит очень ответственная задача: накормить завтраками первую смену и обедами – вторую. В день она готовит около сотни литров супа или примерно столько же килограммов картофеля, круп и мяса, в зависимости от меню. А еще почти тысячу штук различной выпечки: булочки с маком, корицей, сгущенкой, курники, сырные лепешки…

Из-за обширного меню и небольшой кухни готовить приходится дважды в день: отдельно для первой смены и второй. Руководство образовательного учреждения оценивает это как преимущество, ведь так школьник получает по-настоящему горячее и свежее питание.

Ольга Сергеевна – повар со стажем и продолжатель династии. Работа в пищеблоке для нее – как трепетные воспоминания из детства. Она часто наблюдала, как на школьной кухне порхала мама. Говорит, с тех пор многое изменилось: столовая стала более атмосферной, а подаваемые блюда разнообразными. Изменился и вкус школьника. Младшее звено с удовольствием уплетает жаркое, а дети постарше – любители выпечки.

– Сейчас большой выбор продуктов, потому и меню много­гранно. Допустим, если раньше в школьной столовой предлагали просто черный чай, то сегодня представлен выбор напитков: чай с лимоном, чай с апельсином, каркаде, компот из сухофруктов, компот из свежих яблок, лимонный напиток… То же самое и с горячими блюдами. Мы готовим и жаркое, и рыбные котлеты, и пасту болоньезе, и многое другое.

Каждый день школьникам подается новое блюдо. Например, в понедельник – картофельный суп, во вторник – плов, в среду – борщ, в четверг – уха из горбуши, в пятницу – гречка с котлетами. И это меню меняется каждые четыре недели, чтобы блюда не повторялись и школьники получали разнообразное питание, – говорит Ольга Иващук.

Впрочем, не все предлагаемые блюда в школьной столовой детям по вкусу. Самыми нелюбимыми для учеников ОШ № 19 оказались ленивые голубцы. Такой вывод был сделан благодаря подсчетам коэффициента несъе­даемости, который по рекомендациям не должен превышать 10%. Ленивые голубцы набрали целых 20% и были заменены на другое блюдо с идентичными продуктами. Теперь школьникам предлагают мясные биточки с ризотто или же овощным рагу. И эта взаимозаменяемость блюд позволяет сохранить рацион.

– Вся беда в том, что дома прак­тически никто не готовит ленивые голубцы, и дети просто не знают, не понимают такое блюдо. Также у нас было и с картофельно-морковным пюре. Оно имеет ореховый оттенок, и это смущает детей, многие отказывались от него. В итоге – 13 процентов несъедаемости. Тогда мы договорились с поставщиком заменить это блюдо на отварной картофель с морковью. Здесь школьникам уже все понятно. Если ребенок не ест морковь, он ее отодвинет, но картофель съест и уже голодным не останется, – пояснила заместитель директора по воспитательной работе Марина Абрамова.

Предпочтения школьников в этом учебном заведении также мониторят с помощью анкет. Последний опрос выявил заинтересованность старшеклассников в супе-пюре. Новомодное блюдо начнут готовить в ближайшее время. Но пока только на продажу, чтобы изучить на него спрос.

Вредное убираем, полезное добавляем

Организм школьника молодой и растущий, требующий витаминов и минералов. Рацион ученика так же важен, как и получение знаний. А потому к горячему питанию детей предъявляются повышенные требования.

С этого учебного года в образовательных учреждениях введено новое перспективное сезонное меню, утвержденное Минздравом совместно с Министерством просвещения. Его особенность в том, что оно составляется с учетом времени года: на зимне-весенний и летне-осенний периоды. То есть в рационе используют продукты, выращенные и собранные в определенный сезон. Например, осенью – картофель, капусту, морковь, свеклу, весной – ранние помидоры, огурцы, зелень…

Кроме того, новый стандарт направлен на уменьшение количества соли и сахара. Отныне не все продукты допускаются в питании школьника. Так, из буфетов исчезли газировка, коржики, пирожные… Под запрет попали излюбленные сосиски в тесте и все колбасные изделия, а также свинина. Мясные блюда для учащихся повара готовят только из говядины, конины, курицы и индейки без кожи. При этом применяются исключительно щадящие методы кулинарной обработки: варение на пару, запекание. Никакой жарки!

А вот продукты растительного происхождения нынче в приоритете. Они должны составлять не менее 75% рациона. Чтобы удовлетворить этот спрос, в ОШ № 19 собственными силами выращивают овощи. Пару лет назад на пришкольном участке разбили огород, где работают педагоги вместе со старшеклассниками.

– Огород у нас пока небольшой, около двух соток. В прошлом году там росли помидоры, баклажаны, перец, кабачки, морковь, свекла. Этой весной планируем посадить картофель. Была у нас и зелень: руккола, базилик, орегано. На постоянной основе в гидропонных установках выращиваем микрозелень. Все это передаем в школьную столовую. Таким образом витаминизируемся собственным урожаем. Планируем установить теплицу из поликарбоната, чтобы можно было выращивать ранние огурцы, – рассказала учитель биологии и замдиректора по учебно-методической работе Ирина Бузмакова.

Рассаду овощных культур в предыдущие годы школа закупала, а в этом – хотят выращивать сами. Это еще и наглядное пособие для школьников, которые смогут наблюдать весь процесс роста овощных культур – от семян до плодоношения.

Весомое место на школьном огороде отведено ягодам и фруктам, из которых стали изготавливать совершенно новый продукт – фиточай.

– У нас есть клубника, малина, смородина, кизильник, вишня, яблони, и осенью мы посадили облепиху. Ягоды мы перемалываем блендером, добавляем базилик или мяту для вкуса, замораживаем, а затем кубик заливаем кипятком и получается витаминизированный напиток. В прошлом году мы впервые попробовали внедрить фиточай, и он пришелся по вкусу школьникам. В этом – планируем нарастить объемы, – поделилась планами Ирина Бузмакова.

Цена вопроса

Более 16 тыс. учащихся школ Костаная питаются в столовых бесплатно. Из них 14 856 – ученики 1–4-х классов и еще 1 210 детей, относящиеся к социально уязвимой категории. За их завтраки и обеды платит государство. В этом учебном году на организацию горячего питания школьников из бюджета города выделено порядка 2 млрд тенге. Деньги поступают напрямую поставщику, который закреплен за школой, за каждого отобедавшего ученика.

Чтобы избежать приписок, в школах используется система Face ID. Аппаратные комплексы установлены прямо у входа в столовую. У каждого ребенка есть персональный профиль, и, когда он приходит на обед, его лицо «считывается» аппаратом, фиксируя факт питания.

Остальные школьники покупают горячие блюда за собственный счет. При этом цена обеда различается в зависимости от возраста учащегося. Для детей 11–15 лет (5–9-е классы) горячее обходится в 807 тенге, а для 16–18 лет (10–11-е классы) – в 852. Несмотря на довольно приемлемые цены, часть родителей отказывается от питания в школьных столовых.

– Для нас это дорого. Даже выпечка стоит прилично. Моя дочь учится в 7-м классе, и, если ежедневно платить за горячий обед 800 тенге, в месяц набегает более 17 тысяч тенге. Поэтому я кормлю ее перед школой, на перекус покупаем в магазине пирожок. Приходя со школы, она ужинает. Хорошо бы, если государство предусмотрело бы бесплатное горячее питание для всех школьников. Все дорожает, зарплаты маленькие и не у всех есть возможность покупать горячие обеды в школьных столовых, – объясняет свою позицию мама семиклассницы Анель Кушкурбаева.

Конечно, заставить питаться ребенка в школьной столовой никто не вправе. Но стоит помнить о том, что магазины редко гарантируют свежесть и безопас­ность продаваемой продукции. В школах же за этим строго следят. Ежедневно медик проверяет состояние пищеблока, а также его работников, тестирует приготовленные блюда. Кроме того, раз в неделю контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в школьных столовых ведет бракеражная комиссия, в состав которой входят медик, соцпедагог, родители.

К тому же питание в школах – это не только про здоровье, но еще и про воспитание этикета. Повара накрывают на стол, а детей приучают раскладывать ложки, пользоваться салфетками, убирать за собой посуду и задвигать стулья.

Чем дальше, тем хуже

Впрочем, казусы случаются и в школьных столовых.

Так, в декабре прошлого года во время мониторинга пищеблока школы № 29 города Костаная бракеражная комиссия нашла сначала червей в вафлях, а через неделю – металлическую стружку в булочках. Горотдел образования подал иск в суд о признании поставщика недобросовестным, но, поскольку в конце года договор на оказание услуг истек, Фемида отказала в рассмотрении иска. И поставщик продолжил свою деятельность. В начале этого года он снова выиграл конкурс на предоставление своих услуг уже в другой школе Костаная. И вновь посыпались жалобы… Пока, правда, в основном на подачу блюд холодными и нехватку рабочих рук в пищеблоке.

– Сложность заключается в том, что само предприятие находится на юге Казахстана, а тендер выигран в Костанае. Здесь у него работает представитель, который набирает людей. Персонал пищеблока постоянно меняется. Все это влияет на качество работы с поставщиком, поскольку он медленно реагирует или вообще не реагирует на запросы заказчика, то есть руководство школы. В этом одна из главных проблем работы с иногородними поставщиками. Местные предприятия в случае возникновения какой-то претензии могут приехать на место, посмотреть, как работают его сотрудники, и здесь же решить возникающий вопрос, – пояснила заведующая сектором охраны прав и защиты интересов детей ГУ «Отдел образования г. Костаная» Асия Муканова.

На сегодняшний день в школах Костаная работают 12 поставщиков, из них только один иногородний, который и доставляет проблемы. В остальном же организация горячего питания в учебных организациях города находится на довольно высоком уровне.