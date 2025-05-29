В сентябре казахстанские семиклассники раскроют обновленный учебник по биологии. Новое издание – результат многолетнего труда авторского коллектива, в который вошли ученый, методист и практикующий педагог. Такой триумвират при подготовке школьных пособий – требование Министерства просвещения, введенное несколько лет назад.

Один из ведущих авторов – Алина Робертовна Соловьева (на снимке), кандидат педагогических наук, отличник образования РК, Герой Труда Казахстана, Народный любимец 2024 года в номинации «Учитель», свыше 30 лет проработавшая в шымкентской гимназии № 1 им. А. С. Пушкина. В активе педагога – больше десятка учебников, по пяти из которых продолжают учиться школьники. Она – автор учебников «Биология» для 7, 8, 9, 10, 11-х классов для профильных гуманитарных общеобразовательных школ, учебников по обновленному содержанию образования для 7-х и 8-х классов, изданных в 2017 и 2018 годах.

Алина Робертовна разработала целый ряд методических руководств для учителей биологии для 7–11-х классов. Ей принадлежат также пять электронных мультимедийных учебников для 6–9-х классов, она – автор пособия по биологии для подготовки к ЕНТ.

– Я не единственный автор учебников, включая новую версию для седьмого класса, – подчеркивает Алина Соловьева. – Над каждым трудится команда. В одиночку создать качественное пособие невозможно.

Школьные учебники переиздаются, когда происходит обновление учебных программ, истекает срок службы конкретного пособия. Да, именно так: у книг тоже есть срок годности. А еще учебники устаревают морально, да и наука не стоит на месте, поставляя новые знания.

– Мне очень нравится работать над учебниками, – продолжает Алина Робертовна. – Несмотря на то, что экспертиза в этой сфере очень жесткая. Подходы несравнимы с теми, какими они были 20 лет назад, когда я только включилась в данную работу. Тогда все было намного проще. Но главным во все времена для меня является доступность излагаемых знаний.

Алина Соловьева рассказывает, что раньше школьные учебники писали в основном ученые. Одним из ее соавторов был доктор биологических наук, профессор, академик Национальной академии наук Мурат Гильманов.

– Мне великолепно работалось с Муратом Курмашевичем, – вспоминает учитель. – При полном взаимопонимании по базовым моментам мы периодически дискутировали на тему изложения учебного материала. Я предлагала упрощать формулировки, чтобы детям было доступнее для усвоения, понятнее. Он беспокоился, чтобы не получилось совсем уж упрощенно. Однако в итоге Мурат Курмашевич согласился с моим подходом.

Сейчас отдельные разделы в существующих учебниках требуют не просто корректировки – часто они создаются с нуля. По той же биологии за 30 лет программа обу­чения в нашей стране менялась шесть раз. Сегодня в школьном курсе появились темы, которые раньше изучали только в вузах, – это эпигенетика, ЭКО, стволовые клетки, трансплантация органов.

До обновленного содержания образования любой учебник переиздавался раз в четыре года. Учебник по биологии для 7-го класса, который готовится к переизданию и к сентябрю поступит в школы, «работал» семь лет. И хотя программа не изменилась, в новой версии учтены, например, изменения в природоохранном законодательстве Казахстана, включая охраняемые территории. А еще – добавлены интерактивные задания, расширена база для самостоятельной работы, прилагается электронный вариант, не являющийся аналогом бумажного учебника.

Работа над пособиями отнимает много сил. Раньше учитель совмещала написание учебников с подготовкой учеников к олимпиадам, включая занятия по воскресеньям и летом. Сегодня, по ее признанию, ритм стал менее интенсивным, но желание обучать детей – прежнее. К слову, среди учеников Героя труда – пять победителей международных олимпиад и научных проектов, много участников и призеров рес­публиканских олимпиад.

– Времени катастрофически не хватает, – признается Алина Робертовна, умудряющаяся втис­нуть в сутки столько всего, что кому-то и недели для выполнения подобных планов не хватит. – Теперь снова углубленно занимаюсь с детьми, которые влюблены в биологию. Впереди работа над обновленным учебником для 8-го класса.

Во время написания учебников Алина Робертовна с соавторами объехала все регионы, встречалась и много общалась с практикующими учителями, выслушивая их мнение. Во время пандемии по инициативе профильного министерства проводились онлайн-конференции. Так что Алину Робертовну педагоги страны знают и при встречах непременно спрашивают, ждать ли им

в ближайшее время учебник для старших классов естественно-­математического направления.

– Конечно, я бы хотела завершить линейку авторских учебников, – говорит Алина Робертовна. – Вот только учитывая ограниченные физические возможности, не знаю – удастся ли воплотить эту мечту. Кстати, о желании заниматься по моим учебникам мне говорят также бывшие ученики, перешедшие учиться в другие школы. Они се­туют, что сущест­вующие – тяжелые для восприятия.

Есть у прославленного педагога еще одно заветное желание – соз­дать пособие по биологии, предназначенное для тех, кто поздно понял важность предмета, пропустив школьный курс биологии.

– Хочу сделать что-то вроде «пособия последнего шанса» для тех, кто «проснулся» в конце 10-го класса, – говорит учитель.

Алина Робертовна вспоминает историю выпускника-двоечника, который пришел на воскресные занятия осенью

в 11-м классе, когда до ЕНТ оставались считаные месяцы.

– Вдруг через пару месяцев учитель физики меня спрашивает: что ты там с ним сделала, у него мозг проснулся, – улыбается Алина Робертовна. – Оказалось, нерадивый ученик стал решать задачи по физике. Я сама наблюдала, как этот парень включился в учебу, как на глазах растет. Полагаю, это результат именно того, что человек целенаправленно начал работать мозгами. К сожалению, многие дети ходят в школу и занимаются чем угодно, но не учебой. Но так нельзя, особенно если тебе даны способности...

Несмотря на изменения в образовательных программах, Алина Соловьева остается верной своему подходу: сделать все от нее зависящее, чтобы учебники были понятными, интересными и полезными для тех, кто по ним занимается. В этом Герой Труда Казахстана видит свою миссию педагога. И это придает ей сил и желания двигаться вперед.