Ученик NIS Актау завоевал «золото» на Евразийской олимпиаде по информатике

Образование
71
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Ученик Назарбаев Интеллектуальной школы города Актау Азамат Жолжан занял I место и завоевал золотую медаль на XVII Евразийской олимпиаде по информатике среди школьников, прошедшей в Алматы, сообщает Kazpravda.kz

Фото пресс-службы НИШ

По информации пресс-службы Интеллектуальной школы, финальный этап престижного международного образовательного соревнования состоялся 15–16 декабря. В нём приняли участие 216 учащихся (72 команды) из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Олимпиада направлена на повышение информационной компетентности школьников, а также на выявление одарённой молодёжи в сфере вычислительных наук и информационных технологий.

Ранее Азамат в 2024 году стал серебряным призёром XVI Евразийской олимпиады по информатике, а также в том же году завоевал бронзовую медаль Международной олимпиады «Туймаада».

Отметим, что в олимпиаде приняли участие 31 ученик Назарбаев Интеллектуальных школ, из которых 29 стали призёрами. В общекомандном зачёте учащиеся NIS завоевали 4 золотые, 6 серебряных и 19 бронзовых медалей.

#олимпиада #победа #НИШ #золото

