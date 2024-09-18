В Минобороны сделали заявление по поводу учений ОДКБ в РК

В этой связи Минобороны обращается к гражданам с официальным заявлением, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, 26 сентября по 7 октября на базе учебного полигона «Берег» Алматинской области планируется проведение командно-штабного учения с коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024».

«В целях отработки учебно-боевых задач к месту проведения учения с 18 сентября комбинированным способом начнут прибывать воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. По территории Алматинской и Жетысуской областей передвижение военнослужащих будет осуществляться железнодорожным и автомобильным транспортом», – говорится в официальном сообщении.

В Минобороны рекомендовали гражданам и представителям СМИ не реагировать на распространяемые в соцсетях слухи и доверять только официальным источникам информации.