Что обнаружили ученые Китая в образцах лунного грунта

В мире, Китай, Наука
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Айман Аманжолова
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Группа китайских ученых обнаружила в доставленных зондом «Чанъэ-5» образцах лунного грунта минерал, молекулярная структура которого обогащена водой

Фото: Синьхуа

Все больше свидетельств указывают на существование воды или водяного льда на поверхности Луны, но, скорее всего, они находятся в виде гидроксильных групп. Тем не менее, китайские ученые впервые нашли в лунном грунте молекулярную воду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.

Результаты исследований научных сотрудников Института физики Академии наук Китая /АНК/ на днях были опубликованы в международном журнале Nature Astronomy.

Найденный гидратированный минерал под кодовым названием ULM-1 содержит до шести молекул кристаллизационной воды. Соотношение массы молекул воды в его образце достигает 41%.

Ученые заявили, что это открытие прольет свет на реальную форму существования молекул воды на поверхности Луны.

По структуре и составу ULM-1 похож на минерал, обнаруженный неподалеку от вулканов на Земле. При этом исследователи исключили возможность происхождения гидрата от загрязнения на земной поверхности или выхлопов ракетных двигателей.

Как отметили исследователи, на основе открытия можно сделать вывод, что на поверхности Луны молекулы воды могут существовать в форме гидратированных солей. В отличие от водяного льда, гидраты проявляют большую стабильность в высокоширотных районах Луны и даже в освещенных солнцем районах.

По словам ученых, новое открытие открывает возможности для перспективного освоения и использования ресурсов на Луне.

Использование природных ресурсов на Луне заложит основу для создания долговременной лунной станции. Согласно плану, Китай построит базовую модель международной лунной исследовательской станции к 2035 году.

 

#Китай #вода #наука #Луна #молекула

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