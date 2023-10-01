Ученые: найти внеземную жизнь – это лишь вопрос времени

Многие астрономы уже не задаются вопросом, есть ли жизнь во Вселенной, они ставят его конкретнее: когда именно мы ее обнаружим, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС .

Фото: ESA

При этом самые большие оптимисты полагают, что это произойдет на нашем веку, возможно, даже в ближайшие годы.

А один из руководителей космической миссии к Юпитеру и вовсе утверждает, что будет очень удивлен, если на одной из ледяных лун планеты не обнаружится какая-то жизнь.

Совсем недавно космический телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» обнаружил многообещающие признаки жизни на одной из планет вне нашей Солнечной системы и сейчас внимательно «приглядывается» ко многим другим отдаленным мирам.

Многочисленные миссии, которые уже стартовали или готовятся это сделать, свидетельствуют о начале новой космической гонки за крупнейшим научным открытием всех времен.

«Мы живем в бесконечной вселенной с бесконечным числом звезд и планет. И многим из нас очевидно, что мы не можем быть там единственной разумной формой жизни, — говорит профессор Кэтрин Хейманс, Королевский астроном Шотландии. — Однако теперь у нас есть технологии и возможность ответить на вопрос, одиноки ли мы в космосе».

Современные телескопы способны анализировать атмосферу планет, вращающихся вокруг отдаленных звезд, в поисках химических соединений, свидетельствующих о наличии жизни (исходя из опыта Земли, разумеется).

Первый намек на такое открытие появился в начале сентября. В атмосфере планеты K2-18b, которая находится на расстоянии 120 световых лет от нас, были обнаружены возможные признаки газа, который в земных условиях вырабатывают некоторые морские организмы.

Эта планета находится в так называемой Зоне жизни, или обитаемости, то есть удалена от своей звезды ровно настолько, что температура у ее поверхности позволяет воде, если она там есть, находиться в жидком состоянии, а это, в свою очередь, непременное условие для поддержания жизни.

По словам руководителя этого проекта, профессора Никку Мадхусудхана из Института астрономии, одного из факультетов Кембриджского университета, в случае успеха наши взгляды на поиск внеземной жизни в корне изменятся

«Если мы найдем признаки жизни на первой же планете, которую мы решили изучить, это повысит вероятность того, что жизнь — распространенное явление во Вселенной», — утверждает ученый и предсказывает, что в ближайшие пять лет произойдет «крупнейшая трансформация» нашего понимания жизни во Вселенной.

Пока одни ищут жизнь на отдаленных планетах, другие ограничились поисками у себя на заднем дворе, так сказать.

Наиболее вероятным домом для внеземной жизни в нашей Солнечной системе считается одна из ледяных лун Юпитера, Европа. Это красивый мир, поверхность которого изрезана трещинами и напоминает полосатую шкуру тигра. Под ледяной поверхностью Европы скрывается океан, который время от времени выбрасывает в космос клубы водяного пара.

В начале 2030-х к Европе отправятся орбитальный аппарат и посадочный модуль НАСА Europa Clipper и автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства.

НАСА также отправляет спускаемый аппарат Dragonfly на Титан, одну из лун Сатурна. Это тоже весьма экзотический мир, в котором есть озера и облака из этана, метана и азота, и вся планета имеет оранжевый оттенок.

Хотя этот коктейль и не выглядит пригодным для жизни, да и температура на поверхности спутника держится в районе -180 °C, Титан, по словам ученых, сопоставим с Землей на ранних стадиях развития, и нельзя исключать, что там в подземных водоёмах могут существовать простейшие формы жизни.

Хотя сегодня Марс — не самое гостеприимное место для живых организмов, астробиологи полагают, что когда-то там были и океаны, и плотная атмосфера, и, возможно, жизнь.

Сейчас марсоход НАСА «Персеверанс» собирает образцы грунта в кратере, который когда-то был дельтой древней реки. Затем, в ходе отдельной миссии, намеченной на 2030-е, эти образцы будут доставлены на Землю и детально изучены на предмет обнаружения возможных микроокаменелостей, которые подтвердили бы наличие в прошлом жизни на Марсе.

В самом деле, еще 30 лет назад мы не располагали точными свидетельствами того, что во Вселенной есть планеты, которые, как и наша Земля, вращаются вокруг своих звезд. А сегодня нам известно уже более 5 тыс. таких планет, которые в невероятных деталях могут изучать астрономы и астробиологи.

Поэтому, как говорит участник команды по изучению K2-18b Субхаджит Саркер из Кардиффского университета, имеются уже все предпосылки для открытия, которое станет больше, чем самый невероятный научный прорыв.

«Если мы найдем признаки жизни, это будет революция в науке, и это коренным образом изменит то, как человечество видит себя и свое место во Вселенной».