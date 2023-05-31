Учитель из Петропавловска разработал мобильное приложение по истории Казахстана

Приложение содержит в себе 4726 вопросов по 130 темам.

Фото пресс-службы МП РК

Педагог-мастер городского общеобразовательного IT-лицея N1 города Петропавловск Сергей Никулин изобрел мобильное приложение «Тесты по истории Казахстана» для подготовки к СОР, СОЧ, экзаменам по предметам «Всемирная история» и «История Казахстана», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

В приложении есть множество интерактивных заданий, которые помогут закрепить знания по истории в игровой форме.

Приложение содержит в себе 4726 вопросов по 130 темам.

«Одному из моих учеников не давалась история Казахстана, а вот информатику он любил. Тогда я предложил ему совместить два предмета и создать приложение для смартфона, чтобы можно было легко запоминать сложные темы и проверять себя самостоятельно. Эта идея пришлась по душе тысячам школьников и учителей», - поделился педагог-мастер.

Учитель известен в области как автор методических пособий по подготовке к ЕНТ «4000 ответов по истории Казахстана», «Краткий курс по истории Казахстана», «Школьный курс по истории Казахстана», разработчик дистанционных уроков и собственного сайта «Историк Никулин» и интернет-ресурса «Закрома историка».

Педагог активно делится своим опытом преподавания на курсах повышения квалификации в Өрлеу и организовывает мастер-классы для педагогов области.