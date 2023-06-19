Учителя обвинили в приставании к школьнице в Экибастузе

В городе Экибастузе полиция начала досудебное расследование в отношении школьного учителя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Фото: пресс-служба ДП СКО

О непристойном поведении учителя физкультуры заявили в соцсетях родители 14-летней школьницы. По словам матери девочки, педагог приставал к ее дочери.

«Он ей писал и отправлял голосовые сообщения с непристойными предложениями и намеками на близость с ним», – сообщила автор поста.

На ситуацию отреагировали в отделе образования Экибастуза.

«Никаких обращений родителей, учеников ни прежде, ни сейчас в отношении этого педагога не было. Как только мы увидели эту информацию в соцсетях, передали ее в полицию для назначения проверки», – уточнили в отделе.

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