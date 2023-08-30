Учиться – так в лучших условиях!

Свежий выпуск
0
Наталья Денисова

Новые здания сразу для четырех средних школ сдают в строй в Кызылординской области.

фото автора

Это 1 400 учебных мест в совокупности: в аулах Майбекет Жанакорганского района, Байсын Шиелийского района, в поселке Айтеке би Казалинского района и в окраинном микрорайоне Кызылорды «Байтерек».

А у школ Кызылорды № 101, 3, 264 и школы имени Абая появились новые корпуса. Именно так –за счет строительства дополнительных корпусов прямо во дворах уже существующих школ – в областном центре Приа­ралья разгружают часть учебных заведений. Дело в том, что в тех школах, что мы назвали выше, учеников в два с лишним раза больше, чем положено. В школе № 101, например, 600 мест, а учатся здесь почти 2 300 ребят. Пристройку отстрои­ли на 375 мест, можно будет разместить малышей отдельно, в компакт­ном «начальном» корпусе, или, напротив, отдать пристройку старшеклассникам, так как столовая осталась в главном корпусе и детвора будет ходить строем на бесплатные обеды. К слову, в нынешнем году в регионе изыс­кали средства на бесплатное горячее питание для всех учащихся начальных классов, чем очень порадовали родителей.

– Внуки и дети соседей с нашей же улицы ходят в школу Абая, – рассказывает житель Кызылорды Ахметжан Жанабаев. – Школа прекрасная! Ее хвалят на всю Кызылорду: сплоченный коллектив, много хорошего оборудования, кружки, секции, языки – все есть для наших детишек! Только переполнена она, ведь сюда ходят ребята со всей округи, а у нас, частного сектора, – десятки улиц! А нынче пристройку в школе будут открывать, говорят. Замечательно! Юные кызылординцы будут учиться в комфорте! Пристройку возводить недорого, быстро, «отыграв» часть своего же участка. Надо везде, где можно дополнительные корпуса во дворах школ поставить. Детей в стране, слава Богу, меньше не становится!

Кстати, увеличивается в Кызылординской области и число частных школ, которые сравнительно не дороги, имеют хороший уровень комфорта и дают, кроме основного, дополнительное образование – дети там занимаются искусством, спортом. Сейчас в регионе работают 24 частные школы, до конца года откроют еще семь.

За счет Фонда поддержки инфраструктуры образования в Кызылорде начато строительство школы-интерната с физико-математическим уклоном стоимостью 7,9 млрд тенге. Сообщается, что в новом учебном заведении для одаренных детей будут проводить занятия, в том числе, преподаватели республиканской физико-математической школы.

На левом берегу города при финансовой поддержке компании «Казгермунай» появится современный Дворец школьников на 350 мест.

Решается проблема сразу шести аварийных школ в разных населенных пунктах области. Четыре новых здания строят в рамках проекта «Комфортная школа». В ауле Токабай Аральского района возводят школу на средства частного инвестора, объект планируют сдать в эксплуатацию до конца года. Еще одна аварийная школа в Шиелийском районе получит новое помещение на деньги Фонда поддержки инфраструктуры образования.

– Отметим, что в рамках нацио­нального проекта «Комфортная школа», инициированного Главой государства, в Кызылординской области построят 21 типовую школу, – сообщили в акимате Кызылординской области. – В этих новых учебных заведениях будут заниматься более 12 тысяч учащихся.

#школа #строительство #Кызылординская область #Комфортная школа #здание

Популярное

Все
На нулевом горизонте
Донской ГОК отметил 85-летие
За громкие победы
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Мысли о будущем
Муравьи из Италии пытались незаконно "проникнуть" в Казахстан (видео)
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
33 млн тенге ущерба нанес государству лаборант школы в Жетысуской области
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Антикор ищет волонтеров
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор

Читайте также

За громкие победы
Связь поколений
Повышая уровень сельской медицины
В защиту прав и свобод

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]