Учиться – так в лучших условиях!

Это 1 400 учебных мест в совокупности: в аулах Майбекет Жанакорганского района, Байсын Шиелийского района, в поселке Айтеке би Казалинского района и в окраинном микрорайоне Кызылорды «Байтерек».

А у школ Кызылорды № 101, 3, 264 и школы имени Абая появились новые корпуса. Именно так –за счет строительства дополнительных корпусов прямо во дворах уже существующих школ – в областном центре Приа­ралья разгружают часть учебных заведений. Дело в том, что в тех школах, что мы назвали выше, учеников в два с лишним раза больше, чем положено. В школе № 101, например, 600 мест, а учатся здесь почти 2 300 ребят. Пристройку отстрои­ли на 375 мест, можно будет разместить малышей отдельно, в компакт­ном «начальном» корпусе, или, напротив, отдать пристройку старшеклассникам, так как столовая осталась в главном корпусе и детвора будет ходить строем на бесплатные обеды. К слову, в нынешнем году в регионе изыс­кали средства на бесплатное горячее питание для всех учащихся начальных классов, чем очень порадовали родителей.

– Внуки и дети соседей с нашей же улицы ходят в школу Абая, – рассказывает житель Кызылорды Ахметжан Жанабаев. – Школа прекрасная! Ее хвалят на всю Кызылорду: сплоченный коллектив, много хорошего оборудования, кружки, секции, языки – все есть для наших детишек! Только переполнена она, ведь сюда ходят ребята со всей округи, а у нас, частного сектора, – десятки улиц! А нынче пристройку в школе будут открывать, говорят. Замечательно! Юные кызылординцы будут учиться в комфорте! Пристройку возводить недорого, быстро, «отыграв» часть своего же участка. Надо везде, где можно дополнительные корпуса во дворах школ поставить. Детей в стране, слава Богу, меньше не становится!

Кстати, увеличивается в Кызылординской области и число частных школ, которые сравнительно не дороги, имеют хороший уровень комфорта и дают, кроме основного, дополнительное образование – дети там занимаются искусством, спортом. Сейчас в регионе работают 24 частные школы, до конца года откроют еще семь.

За счет Фонда поддержки инфраструктуры образования в Кызылорде начато строительство школы-интерната с физико-математическим уклоном стоимостью 7,9 млрд тенге. Сообщается, что в новом учебном заведении для одаренных детей будут проводить занятия, в том числе, преподаватели республиканской физико-математической школы.

На левом берегу города при финансовой поддержке компании «Казгермунай» появится современный Дворец школьников на 350 мест.

Решается проблема сразу шести аварийных школ в разных населенных пунктах области. Четыре новых здания строят в рамках проекта «Комфортная школа». В ауле Токабай Аральского района возводят школу на средства частного инвестора, объект планируют сдать в эксплуатацию до конца года. Еще одна аварийная школа в Шиелийском районе получит новое помещение на деньги Фонда поддержки инфраструктуры образования.

– Отметим, что в рамках нацио­нального проекта «Комфортная школа», инициированного Главой государства, в Кызылординской области построят 21 типовую школу, – сообщили в акимате Кызылординской области. – В этих новых учебных заведениях будут заниматься более 12 тысяч учащихся.