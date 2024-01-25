UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова

Официальный Istagram-аккаунт UFC анонсировал следующий бой казахстанского профи-боксера Даурена Елеусинова (11-3-1, 10 КО), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: instagram.com/daurenyeleussino

Его соперником станет непобежденный ирландец Каллум Уолш (9-0, 7 КО), продвижением которого занимается бывший промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер.

Поединок состоится 15 марта на малой арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке (США). На кону будет стоять титул WBC Silver в первом среднем весе.

Прямая трансляция будет доступна на UFC FIGHT PASS.

Свой последний бой Елеусинов провел в октябре 2023 года в Стамбуле (Турция), где уступил раздельным судейским решением Пиусу Мпенде (9-2, 4 КО) из Танзании.

Уолш же в ноябре на Madison Square Garden Theater единогласным решением судей победил американца Исмаэля Вильярреала (13-2, 9 КО).