Спорт
UFC приехал в Казахстан снять фильм о Шавкате Рахмонове
UFC решил снять документальный фильм о казахстанском бойце Шавкате Рахмонове, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Съемочная группа промоушена уже прибыла в Алматы, где Рахмонов проводит тренировки.
Другие детали обещают сообщить позже.
Напомним, 26 июня Рахмонов одержал четвертую победу в UFC, задушив американца Нила Мэгни. Под эгидой этого промоушена он еще не проигрывал. Всего же в ММА для казахстанца это 16-я досрочная победа подряд в 16-ти боях.
Рахмонов занимает десятое место рейтинга полусредневесов UFC.
Также сообщалось, что он взял себе бойцовское имя NOMAD.