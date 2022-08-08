UFC приехал в Казахстан снять фильм о Шавкате Рахмонове

UFC решил снять документальный фильм о казахстанском бойце Шавкате Рахмонове, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Съемочная группа промоушена уже прибыла в Алматы, где Рахмонов проводит тренировки.

Другие детали обещают сообщить позже.

Напомним, 26 июня Рахмонов одержал четвертую победу в UFC, задушив американца Нила Мэгни. Под эгидой этого промоушена он еще не проигрывал. Всего же в ММА для казахстанца это 16-я досрочная победа подряд в 16-ти боях.

Рахмонов занимает десятое место рейтинга полусредневесов UFC.

Также сообщалось, что он взял себе бойцовское имя NOMAD.