Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ГП РК, за текущий период 2025 года осудили 11 граждан по факту разжигания национальной, религиозной розни. К примеру, житель столицы в прямом эфире в социальной сети TikTok, используя нецензурную брань, высказывал некорректное мнение в отношении другой нации, тем самым провоцировал конфликт на национальной почве.

Данные действия противоречат требованиям уголовного законодательства РК, подчеркнули в надзорном органе.

Гособвинители вину подсудимых полностью доказали, вследствие чего граждан осудили к различным срокам лишения свободы. Судебные акты в отношении 11 правонарушителей вступили в законную силу.