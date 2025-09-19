Уголовное дело завели на астанчанина за разжигание межнациональной розни в TikTok

Дана Аменова
специальный корреспондент

В столичной прокуратуре напомнили об уголовной ответственности за аналогичные противоправные действия, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ГП РК, за текущий период 2025 года осудили 11 граждан по факту разжигания национальной, религиозной розни. К примеру, житель столицы в прямом эфире в социальной сети TikTok, используя нецензурную брань, высказывал некорректное мнение в отношении другой нации, тем самым провоцировал конфликт на национальной почве.

Данные действия противоречат требованиям уголовного законодательства РК, подчеркнули в надзорном органе.

Гособвинители вину подсудимых полностью доказали, вследствие чего граждан осудили к различным срокам лишения свободы. Судебные акты в отношении 11 правонарушителей вступили в законную силу.

«Прокуратура города призывает граждан не поддаваться на провокации, не допускать слов и действий, которые могут посеять вражду между людьми разных национальностей и вероисповеданий, и напоминает, что за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни предусмотрена уголовная ответственность до 20 лет лишения свободы»,  говорится в обращении.

 

 

#уголовное дело #TikTok #межнациональная рознь

