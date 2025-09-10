Уголовное дело завели на казахстанского блогера за призыв к убийству детей с аутизмом

Закон и Порядок,Происшествия
47
Дана Аменова
специальный корреспондент

Причиной послужил инцидент во дворе жилого дома в Алматы с участием подростка с особыми потребностями и двухлетнего ребенка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соцсетях общественники обратили внимание на публикации блогера в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz

«В Ассоциацию «Аутизм Казахстан» стали массово поступать жалобы родителей особенных детей на высказывание блогера Райхан Жумамуратовой в соцсетях. Она является автором комментария под постом, где была размещена информация о трагическом случае в Алматы 23 августа 2025 года, когда в результате действий 13-летнего подростка (предположительно с особенностями в развитии, официальный диагноз не указан) пострадал двухлетний ребенок.

Владелец аккаунта блогер Райхан Жумамуратова написала комментарий с призывом к убийству детей с аутизмом. В настоящее время этот профиль, возможно, закрыт или переименован. Однако на другой странице в Инстаграм публикуются посты и комментарии данного автора по этой теме. В одном из них блогер считает, что «таким детям нужно открывать интернаты», – говорится в  тексте обращения.  

Полиция Алматы начала расследование по факту высказываний, содержащих негативные призывы в адрес детей с аутизмом.

#уголовное дело #аутизм #блогер #призыв

