Уголовное дело завели по факту нападения питбуля на девочку в Костанайской области

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По факту нападения собаки на ребенка полиция начала досудебное расследование по статье 114 УК РК "Неосторожное причинение вреда здоровью", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

"Владелец животного установлен. Назначены соответствующие экспертизы", - проинформировали в ДП региона.

Напомним, в городе Тобыл Костанайской области питбуль напал на 3-летнюю девочку и разорвал ей лицо.

Как сообщил заведующий отделением хирургии Костанайской областной детской больницы Игорь Белобржицкий, ребёнок поступил в тяжёлом состоянии.