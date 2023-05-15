Уголовное дело завели по факту нападения питбуля на девочку в Костанайской области
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По данным полиции, владелец собаки установлен.
По факту нападения собаки на ребенка полиция начала досудебное расследование по статье 114 УК РК "Неосторожное причинение вреда здоровью", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.
"Владелец животного установлен. Назначены соответствующие экспертизы", - проинформировали в ДП региона.
Напомним, в городе Тобыл Костанайской области питбуль напал на 3-летнюю девочку и разорвал ей лицо.
Как сообщил заведующий отделением хирургии Костанайской областной детской больницы Игорь Белобржицкий, ребёнок поступил в тяжёлом состоянии.