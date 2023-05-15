Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области

Происшествия
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Несколько дней ребёнок был в реанимации.

Фото: klike.net

В городе Тобыл Костанайской области питбуль напал на 3-летнюю девочку и разорвал ей лицо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Alau.kz.

Как сообщил заведующий отделением хирургии Костанайской областной детской больницы Игорь Белобржицкий, ребёнок поступил в тяжёлом состоянии.

«Поступила девочка в тяжелом состоянии. В шоке. Разрывы губ, лица. Проведена срочная операция. Собрали губы, ушили лицо", - рассказал завотделением хирургии.

По его словам, на сегодня состояние девочки удовлетворительное.

"Смотрим за швами, нет ли воспалений. Как правило, после укусов собак эти раны инфицированные, они нагнаиваются, особенно лицо, это очень опасно. Инфекция идет в мозг. Пока все хорошо. Температуры нет. Через несколько дней скорее всего снимем швы", - сообщил Игорь Белобржицкий.

#собака #нападение #девочка #операция #питбуль

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