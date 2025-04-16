Участие приняли депутаты Парламента, руководители центральных государственных органов, а также ведущие ученые и эксперты в области языкознания

Фото: пресс-служба правительства РК

Под председательством заместителя Премьер-министра РК Ермека Кошербаева состоялось заседание Комиссии по реализации государственной языковой политики при Правительстве РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

В рамках заседания обсуждены ключевые направления реализации Концепции языковой политики на 2023–2029 годы. Особое внимание уделено вопросам укрепления позиций государственного языка, как основополагающего элемента национальной идентичности и стратегического ресурса развития.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек проинформировал о текущем ходе реализации концептуальных задач, включая развитие казахского языка как языка науки, совершенствование образовательных методик и увеличение качественного контента на государственном языке.

Отдельный акцент сделан на внедрение цифровых инициатив: разработку искусственного интеллекта на базе языковой модели KazLLM, создание экранного диктора для лиц с особыми потребностями, а также запуск государственной информационной системы «Қазақ тілінің ұлттық сөздік қоры».

По итогам заседания утвержден план работы Комиссии на 2025 год. Ермек Кошербаев обозначил приоритеты предстоящей работы, поручив сосредоточить усилия на системной модернизации языковой среды с учетом вызовов цифровой эпохи и необходимости адаптации нормативно-правовой базы.

Реализация обозначенных мер позволит укрепить языковой капитал нации и обеспечить устойчивое развитие казахского языка в новых технологических реалиях.