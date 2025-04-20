Движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начинает работы по среднему ремонту улицы Ш. Бокеева на участке от ул. Окжетпес до тупика, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В связи с этим с 20 по 30 апреля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.