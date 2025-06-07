Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны начинает работы по среднему ремонту по ул. Ш. Калдаякова на участке от пр. Тауелсиздик до ул. Ж.Нажимеденов, передает официальный сайт акимата столицы.

В связи с этим с 7 по 13 июня будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.