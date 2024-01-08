Улытау занимает особое историческое и духовное место в нашей истории: Ерлан Кошанов

Фото: пресс-служба Мажилиса, Ж. Жумабеков

Как отмечается, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов и группа депутатов посетили область Улытау. Они встретились с активом региона, работниками промышленных предприятий, ознакомились с работой Жезказганской ТЭЦ и спустились в забой на шахте «Анненская».

Поездка Спикера Мажилиса началась встречей с активом региона – членами Совета ветеранов, депутатами областного маслихата и общественностью. Ерлан Кошанов обратил внимание улытаусцев на основные тезисы, изложенные в недавнем интервью президента Касым-Жомарта Токаева «Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед».

По мнению спикера Мажилиса, прошедший год стал знаковым для страны, временем продолжения комплексных реформ главы государства и началом реализации новой экономической политики. Ерлан Кошанов рассказал об институциональных изменениях на всех уровнях государственной власти, подробно остановившись на достижениях страны и планах на ближайшее будущее. Он подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в мире, обеспечено развитие экономики на уровне 4,9% и привлечение значительных иностранных инвестиций.

«Несколько дней назад я был на приеме у президента. Одним из приоритетных вопросов он назвал развитие наших регионов. Возрожденная решением Главы государства область Улытау играет особую роль не только для местного населения, но и для всей нашей нации. В этой связи Президент дал поручение руководству области о строительстве в регионе ряда социально-культурных объектов и новых жилых домов. Его выполнение – важная задача для всех нас. Депутаты будут контролировать эту работу и всячески помогать реализации всех запланированных проектов», – сказал председатель Мажилиса.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что сегодня область Улытау является самостоятельным регионом с большим потенциалом экономического, социального и культурного развития. Объем привлеченных инвестиций достиг 171,2 млрд тенге, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 45 млрд тенге. Стало активно развиваться строительство, позволившее уже ввести в эксплуатацию 67 тыс. кв. метров жилья.

Он также отметил, что первое в стране заседание Национального Курултая в 2022 году по инициативе Президента состоялось именно на земле Улытау.

«Улытау занимает особое историческое и духовное место в нашей истории. Здесь захоронен основатель Золотой Орды Джучи-хан. В своем интервью Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом году будет отмечаться 800-летие Улуса Джучи. Это важное событие не только для самого региона, но и для изучения истории казахской государственности», – заключил Ерлан Кошанов.

На Жезказганской ТЭЦ мажилисмены заслушали доклады о ходе отопительного сезона и модернизации предприятия. Депутаты рассказали сотрудникам ТЭЦ о работе над новым законопроектом о теплоэнергетике, ответили на вопросы и выслушали предложения энергетиков.

Далее депутаты посетили Жезказганскую обогатительную фабрику и спустились в забой на шахте «Анненская» в Сатпаеве. На встрече с работниками предприятий Ерлан Кошанов рассказал о законодательных инициативах, направленных на реализацию поручений главы государства по решению наиболее актуальных проблем.

В частности, о введении специальной выплаты для работников, занятых на работах с вредными условиями труда и поправках по усилению безопасности труда на производстве. Мажилисмены обсудили с рабочими и шахтерами имеющиеся вопросы по улучшению их социальной поддержки со стороны государства.

Встречи депутатов с населением регионов продолжатся до 12 января текущего года.