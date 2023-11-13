Умер Болат Назарбаев

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Ему было 70 лет

Фото: kaztag.kz

Умер младший брат первого президента Казахстана Болат Назарбаев, передает Kazpravda.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь первого президента Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.

"В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева", - написал он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Берик Уали сообщил, что глава государства выразил соболезнование первому президенту Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата.

"Касым-Жомарт Токаев не будет присутствовать на похоронах", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Болат Назарбаев был госпитализирован.

 

#смерть #болезнь #Болат Назарбаев

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