Умер Болат Назарбаев
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Ему было 70 лет
Умер младший брат первого президента Казахстана Болат Назарбаев, передает Kazpravda.kz.
Об этом сообщил пресс-секретарь первого президента Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.
"В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева", - написал он.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Берик Уали сообщил, что глава государства выразил соболезнование первому президенту Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата.
"Касым-Жомарт Токаев не будет присутствовать на похоронах", - добавил пресс-секретарь.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Болат Назарбаев был госпитализирован.