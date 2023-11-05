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В Центральной клинической больнице города Алматы подтвердили, что младший брат первого президента Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев госпитализирован, передает Kazinform.

"Данный пациент лежит в Центральной клинической больнице города Алматы. Информацию о состоянии Болата Назарбаев можем предоставить только после согласия родных пациента", – прокомментировали в пресс-службе больницы.

В медучреждении также добавили, что в соответствии с законами РК больница может опубликовать личные данные и информацию о состоянии пациента только после получения согласия его близких.

Ранее в СМИ просочилась информация об экстренной госпитализации Болата Назарбаева в одну из алматинских больниц.

В СМИ также распространили предварительный диагноз – повторный инфаркт миокарда.