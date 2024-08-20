Умер известный телеведущий Фил Донахью

Ведущий телемостов между СССР и США умер в возрасте 88 лет

TASS: Фил Донахью, 1986 год © AP Photo/ Jim MacMillan

Американский тележурналист Фил Донахью умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил телеканал NBC, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru

Телеведущий «скончался дома в окружении своей семьи, в том числе супруги Марло Томас, с которой они прожили 44 года, его детей, внуков и любимой собаки, золотистого ретривера по имени Чарли», — говорится в полученном редакцией утреннего шоу TODAY заявлении семьи.

Уточняется, что смерть наступила вследствие «продолжительной болезни».

Донахью считается одним из основоположников жанра дневных тематических ток-шоу, которые записывают в студии с участием зрителей. Шоу Фила Донахью, пишет NBC, «было одной из самых влиятельных программ своего времени», оно шло в эфире в течение рекордных 29 лет, до 1996 года.

Устоялось мнение, что Фил Донахью оказал значительное влияние на формирование жанра ток-шоу и в России. Именно он вместе с Владимиром Познером в 80-х годах проводил знаменитые телемосты между США и СССР.

В 1987-м Донахью посетил Советский Союз, записанные во время визита программы позднее показали и по советскому телевидению. Вместе с Познером в начале 90-х Донахью стал организатором еженедельных телевстреч за круглым столом «Познер и Донахью», они шли в эфире CNBC и стали площадкой для обсуждения спорных вопросов различной тематики.

Журналист фактически завершил телекарьеру в 2002 году. Покинув телевидение, он занимался продюсированием документального кино.

На счету Донахью несколько наград академии телевидения США Emmy.