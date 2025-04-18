Фото: пресс-служба МНВО РК

Уникальная рукопись XVIII века «Хандар шежіресі» («Генеалогия ханов»), хранящаяся в отделе «Редкие книги, рукописи и национальная литература» Центральной научной библиотеки «Ғылым ордасы», внесена в международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира», сообщает Kazpravda.kz

По данным Миннауки, этот документ представляет собой ценное свидетельство исторической памяти и духовного наследия казахского народа.

Рукопись была написана на бумаге, размер которой соответствовал определенным параметрам: шириной 45 сантиметров, наклеенная на тонкую ткань белого цвета, длиной более трех метров. Оба конца были закреплены на деревянных палочках, специально изготовленных по типу веретена. Такая форма свертывания обеспечивала удобство хранения особенно важных документов и рукописей.

Ценная реликвия поступила в фонд библиотеки в 1964 году. Рукопись была направлена на имя бывшего сотрудника библиотеки Е.Байболова гражданином по имени С.Б.Кулбасинов. В своем письме он указал адрес: РСФСР, Челябинская область, станция Субутах, Южное отделение Магнитного зерносовхоза.

«Генеалогия ханов» – бесценное наследие, отражающее преемственность истории и культуры, оставленное в назидание будущим поколениям.