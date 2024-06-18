Управление отраслью должно быть системным

Проблемы, озвученные Главой государства на совещании по развитию туризма, к сожалению, есть и в области Жетысу. В частности, Касым-Жомарт Токаев говорил о снижении количества мест размещения в курортной зоне Алаколя.

Что же влияет на это? Как руководитель отраслевого Совета по туризму одной из причин могу назвать систему управления отраслью. Ею у нас руководят местные исполнительные органы, которые в силу различных причин не имеют должной компетенции. На уровне области профильное ведомство ликвидировали, передав его функции в ведение управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. И если здесь еще работают квалифицированные кадры, то в районах и городах нет ни отделов, ни специалистов в сфере туризма. Как следствие, на местах туризмом занимаются представители спорта, культуры, предпринимательства, которые вообще не знакомы с отраслью и по большому счету просто вынуждены вести эту работу. Другими словами, нет эффективной системы управления сферой на местном и региональном уровнях.

В то же время еще в 2014 году от имени региональной палаты «Атамекен» мы выступали с предложением внедрить систему DMO (Destination Management Organization) по совместному ведению отрасли. Данная система управления и маркетинга территорий подразумевает планирование развития туристического направления и руководство этими процессами лидерами туристской отрасли, малого и среднего бизнеса, Правительства, местных исполнительных органов и общественных организаций. В мировой практике такие прецеденты есть. Но опять-таки в силу различных причин предложение не нашло поддержки со стороны акимата.

Обозначенную Главой государства ситуацию на побе­режье озера Алаколь стоит также рассматривать системно. К примеру, почему там возникла проблема с электроснабжением? Потому что, во-первых, изначально не разрабатывался генплан развития территории, а во-вторых, даже после его принятия разрешений на строительство было выдано больше, чем позволяла инфраструктура. В итоге не все базы отдыха имеют возможность использовать генераторы и в какой-то момент вынуждены закрываться.

Это касается не только электричества, но и водоснабжения, дорог, канализационных сетей.

Хочу отметить и проблему ведения статистики в туристической отрасли, которая существует не только в нашей области, но и повсеместно. Из-за разных методик учета у нас отсутствует достоверная информация о том, сколько людей прибывает в регион за время сезона. По тому же озеру Алаколь в разных источниках данные будут отличаться принципиально, колеблясь от 300 тыс. до 2 млн человек.

Как общественный орган мы активно поднимаем проб­лему потенциальных рисков разрабатываемого проекта по строительству берегоукрепительных сооружений на Алаколе, который требует к себе особого внимания. Нельзя исключать и опасность, которую несет проект строительства канализационной сети сел Акши и Коктума. Канализационный коллектор будет проходить через реку Жаманты, и жители небезосновательно опасаются, что отходы в случае непредвиденных ситуаций могут попасть в воду.

Эти и многие другие проблемы мы постоянно поднимаем на заседаниях отраслевого совета. Они требуют всестороннего компетентного обсуждения, но пока остаются без должного внимания.