Управленцы нового формата

Программа профессионального развития «Региональное лидерство в образовании: инновации и искусственный интеллект в дейст­вии» была рассчитана на 90 сотрудников системы дошкольного, школьного, технического и профессио­нального образования, а также представителей Министерства просвещения, областных и региональных профильных управлений. Конечная цель восьмимесячной программы – развитие управленческих компетенций лидеров региональных образовательных систем.

Отметим, что программа разработана представителями Высшей школы образования NU совместно с Министерством просвещения Казахстана, а реали­зуется в сотрудничест­ве с Кызыл­ординским университетом им. Коркыта-ата и Павлодарским педагогическим университетом им. А. Маргулана. Ключевые сессии проведут эксперты из Сеульского национального университета. Впервые на курсы приглашены представители всех регионов страны.

Как отметила декан Высшей школы образования NU, вице-провост Аида Сагинтаева, система современного образования – это своего рода живой организм, который постоянно развивается, меняется. Иногда этот процесс происходит весьма стремительно, порой неумолимо.

– Нам, управленцам, работаю­щим в системе образования, важно не просто следовать за этими изменениями, но и опережать их. Все мы здесь собрались, потому что каждый понимает: детский сад, школа, колледж, профильное управление – это целая экосистема возможностей, инноваций и роста. В настоящее время образование становится более персонифицированным, цифровым, интегрированным. Если раньше процесс обучения был единым для всех, то сейчас он подстраивается под индивидуальные потребности обучающегося, – сказала Аида Сагинтаева, добавив, что цифровизация в нынешних реалиях расширяет границы классической школы: технологии, ИИ и современные платформы делают обучение интерактивным и доступным.

Несмотря на все плюсы современных технологий, следует помнить и об обратной стороне медали – создании ложной реальности. Поэтому так важно сомневаться, перепроверять и анализировать всю получаемую информацию. Как верно заметила декан Высшей школы образования вуза, прорывные проекты не должны стать подрывными.

В первый день курсов слушатели узнали о применении искусственного интеллекта, об основах принятия решений в эпоху ИИ, внедрении технологий в образовательный процесс, а также об изменениях и инновациях, которые помогут делать выбор в управленческих действиях. Программа состоит из 11 модулей, и ее особенность в том, что на ближайшее время заведующие, директора, руководители сами станут учениками, записывая лекции, задавая вопросы, выполняя домашние задания.

Добавим, что со дня основания Высшей школы образования NU курсы повышения квалификации прошли более 27 тыс. работников данной сферы.