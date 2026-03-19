Президент: Надо поворачивать нацию в сторону науки и технологий

108
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил на встрече с научной общественностью в КазНУ имени аль-Фараби, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства напомнил, что три года назад поручил открыть в нашей стране филиалы ведущих мировых университетов. Как он подчеркнул, это крайне важная задача.

«Данная инициатива, прежде всего, позволяет молодежи получить качественное образование у себя на родине. Благодаря этому мы сможем внедрить международные программы и передовые стандарты в отечественную систему высшего образования. В целом, за это время проделана масштабная работа. Открыто 33 филиала университетов, в том числе таких престижных вузов, как МИФИ, Университет Аризоны, Сорбонна, Университет Лотарингии, Кардиффский университет, Университет Де Монтфорт, Пекинский университет языка и культуры, а также мастерские Лу Баня. При этом взаимодействие с ведущими зарубежными вузами не должно сводиться лишь к формальному партнерству. Нам не нужны филиалы, созданные только ради отчета, которые не приносят реальной пользы отечественной науке», – поручил Президент.

По его словам, ключевым критерием оценки должен стать содержательный вклад в научный потенциал страны, а не количество открытых учреждений. Все филиалы вузов в Казахстане призваны способствовать повышению конкурентоспособности в сфере высшего образования. Данный вопрос требует тщательной проработки. В настоящее время большинство студентов, обучающихся в филиалах зарубежных университетов в нашей стране, – обладатели государственных грантов. Наблюдается значительный дисбаланс в распределении государственных образовательных грантов между национальными вузами и зарубежными учебными заведениями.

По информации Правительства, стоимость государственных грантов, выделяемых зарубежному филиалу на обучение одного студента, в пять раз превышает стоимость грантов, выделяемых университетам, имеющим национальный статус. В такой ситуации даже неуместно говорить о наличии какой-либо конкуренции. Поэтому Правительству поручено провести соответствующий анализ и пересмотреть стоимость государственных грантов, выделяемых зарубежным университетам

Глава государства также подчеркнул важность усиления качественной подготовки профессиональных научных, инженерно-технических кадров

«Как вы знаете, нынешний год объявлен мною Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Мы должны предпринимать меры с целью эволюции Казахстана в сторону науки и технологии, в сторону техники и производственных процессов. У нас слишком много, я так считаю, юристов, филологов, дипломатов, то есть гуманитариев. Мы должны менять менталитет нации. А что такое менять менталитет нации? Надо ее поворачивать в сторону науки и технологии. Кто сказал, что это нам не под силу? Я думаю, что мы должны буквально совершить ментальную революцию в Казахстане. В этом ключе хочу отметить особую миссию университетов в формировании нового поколения граждан – образованных, здравомыслящих, ответственных за будущее страны. Именно университеты создают интеллектуальную элиту государства. Не следует воспринимать образование как исключительно социальную услугу. В современных быстроменяющихся реалиях образование уже стало важной производительной силой. Отрадно, что наша молодежь проявляет высокий интерес к науке, инновационному предпринимательству, освоению передовых цифровых навыков», – сказал он.

Задача государства, продолжил Глава государства, обеспечить молодым гражданам доступ к качественному образованию, современной научной базе, глобальным академическим связям. Важным событием станет открытие Университета искусственного интеллекта, который, как планируется, примет первых студентов и магистрантов уже в этом году.

«Нужно ясно понимать, что успешно развивать искусственный интеллект без сильной науки попросту невозможно. Алгоритмы и сложные инженерные продукты рождаются, прежде всего, в продвинутой научной и университетской среде. Поэтому мы уделяем такое большое внимание этому направлению», - добавил Токаев.

#Токаев #президент #Алматы #наука

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]