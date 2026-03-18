Республиканская акция «Караван национальных игр» пройдет в школах

Образование
121
Дана Аменова
специальный корреспондент

Мероприятия пройдут в формате спортивно-игрового фестиваля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

20 марта во всех школах страны в честь праздника Наурыз пройдет республиканская школьная акция «Караван национальных игр». В мероприятии примут участие учащиеся 1-11 классов, педагоги и представители родительского сообщества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

Акция направлена на популяризацию национальных видов спорта и традиционных игр, повышение интереса школьников к физической культуре, а также формирование уважения к наследию и традициям казахского народа.

«Караван национальных игр» стартует во всех регионах страны в 10:00 по времени Астаны. Эта инициатива также способствует сохранению преемственности традиций и объединяет учащихся вокруг общих культурных ценностей.

В рамках акции в школах будут организованы специальные площадки для национальных игр. Мероприятия пройдут в формате спортивно-игрового фестиваля. Учащиеся примут участие в играх асық ату, тоғызқұмалақ, перетягивание каната, лянга, а также в тематических эстафетах с учетом возрастных особенностей.

Мероприятия, посвященные празднованию Наурыза, проходят в школах страны с 12 по 23 марта. В организациях образования проводятся тематические челленджи, экологические акции и культурно-познавательные мероприятия.

#акция #школы #Минпрсовещения #«Караван национальных игр»

