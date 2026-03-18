В Кокшетау 1500 учащихся из 27 школ одновременно сыграли в национальную игру «Бес асық». Мероприятие прошло в рамках декады Наурызнама и стало одной из масштабных инициатив такого формата в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения