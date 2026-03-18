1500 школьников одновременно сыграли в «Бес асық» в Кокшетау
В Кокшетау 1500 учащихся из 27 школ одновременно сыграли в национальную игру «Бес асық». Мероприятие прошло в рамках декады Наурызнама и стало одной из масштабных инициатив такого формата в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения
Инициатива реализована в рамках системной работы по продвижению национальных ценностей и усилению воспитательной составляющей в системе образования.
В Акмолинской области развитие национальных видов спорта ведется на постоянной основе. Сегодня в школах функционирует 419 секций, где учащиеся регулярно занимаются традиционными играми.
Организация воспитательных мероприятий с элементами национальных игр рассматривается как эффективный инструмент укрепления национальной идентичности.